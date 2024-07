Férias de Sarto e início das convenções partidárias: Jogo Político #287

Participam do programa os jornalistas Carlos Mazza , colunista de Política; Guálter George , diretor de Opinião; e Guilherme Gonsalves , repórter de Política do O POVO .

Críticas às férias do prefeito José Sarto (PDT), início do período das convenções partidárias e a vitória da esquerda nas eleições da França são os tópicos de debate do podcast Jogo Político episódio #292. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 8, às 14h.

As férias do prefeito Sarto provocaram críticas de opositores. Na ausência do gestor, assumiu o procurador-geral da capital cearense, Fernando Oliveira, já que o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), seguem em agenda na Colômbia.



Dentre os críticos, o deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT), disse que a população "não sentirá diferença" com ou sem o gestor. Via assessoria, a Prefeitura afirmou que não se manifestaria sobre as falas.



Convenções partidárias

Em pouco mais de uma semana, as siglas começarão a deliberar sobre candidatos e coligações para as disputas do Executivo e do Legislativo deste ano. Realizado entre 20 de julho e 5 de agosto, o período é se trata das convenções partidárias.