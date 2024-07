Bolsonaro "perseguido judicial" e sósia de Milei: o que ocorreu em evento conservador em SC

Presidente da Argetina, Javier Milei, e ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) Crédito: EVARISTO SA / AFP

Reunindo nomes do conservadorismo na política, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente argentino Javier Milei, a 5ª Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) foi marcada por momentos curiosos. Dentre eles, houve discurso de Milei chamando Bolsonaro de “perseguido judicial”, filas para compra do livro do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e sósia do presidente da Argentina. Durando dois dias - sábado, 6, e domingo, 7 de julho, a CPAC ocorreu no Expocentro de Balneário Camboriú. Cerca de 3 mil pessoas participaram, esgotando os ingressos. O público contemplou pessoas de vários estados do Brasil, especialmente da sede, Santa Catarina, e do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Mato Grosso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No meio político, estavam presentes, além de Milei, Bolsonaro e Nikolas Ferreira, nomes como o dos filhos do ex-presidente, Carlos, Eduardo, Flávio e Renan; de aliados bolsonaristas como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL), assim como pré-candidatos a vereadores e prefeitos da região.