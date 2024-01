Javier Milei e sua motosserra, o novo poder na Argentina

Neste domingo (10), acaba de tomar posse para um governo de quatro anos e o quão afiada está sua faca se saberá com as primeiras medidas voltadas para um drástico ajuste.

Uma motosserra ligada que Javier Milei agitava de um lado para o outro durante a campanha se transformou no símbolo do novo presidente da Argentina, um libertário e ultraliberal que prometeu cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado e tirar o país da crise.

Desde que foi eleito, no entanto, Milei tem demonstrado maior pragmatismo em relação a suas propostas mais radicais, como dolarizar a economia, fechar o banco central e acabar com a educação pública gratuita.

Com uma representação minoritária no Congresso de seu incipiente partido A Liberdade Avança, Milei decidiu somar forças em seu governo com parte da "casta", como ele mesmo define os políticos tradicionais. Nomeou como ministra da Segurança a conservadora Patricia Bullrich e da Defesa, Luis Petri, os ex-candidatos à presidência e vice-presidência que o apoiaram no segundo turno.

Também minimizou algumas de suas declarações mais polêmicas. "Não há nada mais injusto que a justiça social", proclamou, em contraposição à concepção assistencialista, mas esclareceu depois que manterá ajudas sociais "aos caídos".