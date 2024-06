O que é rachadinha? Entenda a prática e por que é considerada crime

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, na quarta-feira, 5, parecer do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) pelo arquivamento do processo de cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG). Janones era alvo de uma representação pela suspeita de prática de "rachadinha".

Em novembro de 2023, veio à tona um áudio de André Janones datado de fevereiro de 2019. Na gravação, o então deputado federal diz ao seu gabinete que alguns funcionários estavam prestes a "receber um pouco de salário". Esses servidores, por sua vez, o "ajudariam" a pagar dívidas de uma campanha a prefeito. Janones nega que tenha orientado o estorno dos vencimentos.

O PL sugeriu a cassação de Janones, mas Boulos rejeitou a representação ao alegar que o assunto era de competência do Poder Judiciário. Um inquérito sobre a possível "rachadinha" de André Janones tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Luiz Fux.