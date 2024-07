PF indicia Bolsonaro e mais 11 pessoas no inquérito das joias

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras onze pessoas nesta quinta-feira, 4, no inquérito das joias, investigação que apurava se o ex-mandatário e seus então assessores se apropriaram indevidamente de joias dadas de presente quando estava no cargo.

Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, conforme noticiado pela CNN. Desde o início das investigações, o ex-presidente negava as acusações.

Nomes do entorno de Bolsonaro também foram indiciados, como o advogado a família do ex-presidente, Frederick Wassef, o ex-ministro de Minas e Energia do Brasil de sua gestão, Bento Albuquerque, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, também consta no inquérito.