O POVO News: PF deve indiciar Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas

Edição também repercute as eleições no Reino Unido e a carne fora da cesta básica

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta quinta-feira, 4. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio traz todos repercute decisão da Polícia Federal de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos inquéritos sobre a venda ilegal de joias no exterior e a falsificação de cartões de vacinação contra covid-19.

Assista ao vivo:

De acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles, os relatórios devem ser remetidos nesta quinta ao Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por enviar os documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O programa também traz as últimas informações sobre a primeira eleição nacional, realizada nesta quinta, em quase cinco anos no Reino Unido. Pesquisas sugerem que o Partido Trabalhista conquistará maioria histórica no Parlamento, após 14 anos de governo conservador. O resultado levaria o líder da legenda, Keir Starmer, a substituir o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no cargo.