Bolsas da Europa fecham em alta, em dia de eleições no Reino Unido e feriado nos EUA

Pesquisas indicam que o Partido Trabalhista conquistará maioria histórica no Parlamento, após 14 anos de governo conservador. O resultado levaria o líder da legenda, Keir Starmer, a substituir o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no cargo.

Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou a sessão com valorização de 0,86%, aos 8.241,26 pontos. O papel do Barclays subiu 2,13%, após o banco anunciar venda de sua subsidiária financiamento alemã ao austríaco Bawag.

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 4, em meio à renovada expectativa por cortes de juros nas economias desenvolvidas. Sem a referência dos mercados americanos, fechados por conta do feriado da Independência dos Estados Unidos, os negócios oscilaram sem muita convicção, no dia de eleições que devem mudar o governo do Reino Unido.

Para o Swissquote, um eventual triunfo trabalhista será positivo para as ações e a libra. "As pequenas e médias ações britânicas provavelmente se beneficiarão mais de uma vitória trabalhista do que o FTSE 100, que está principalmente exposto às condições do mercado global", prevê.

Do outro lado do Canal da Mancha, o índice CAC 40, de Paris, subiu 0,83%, a 7.695,78 pontos. Por lá, a expectativa é pelo segundo turno das eleições legislativas, que acontece no domingo. Sondagens recentes sugerem que a extrema-direita não conseguirá formar maioria absoluta na Assembleia Nacional.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,43%, aos 18.453,24 pontos. As montadoras ficaram no vermelho em boa parte do pregão, após a União Europeia anunciar tarifas provisórios a veículos elétricos da China. A medida inspira temores de uma eventual retaliação do país asiático.