O POVO News: Furacão Beryl deixou ao menos sete mortos no Caribe

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 2º. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta os impactos do Furacão Beryl, que deixa um rastro de destruição no Caribe e em países da América do Sul, como a Venezuela.

No total, foram registrados sete mortos pelo fenônemo. Segundo relatos das autoridades, o fenômeno deixou pelo menos três mortos em Granada, um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela..

Assista ao vivo: