AO VIVO: STF define critérios para diferenciar usuários e traficantes de maconha

A quantidade da substância é alvo de discordância entre os ministros. Decisão do STF descriminaliza, mas não libera a maconha no Brasil

Sobre a quantidade, estudos citados no plenário mostram que negros são condenados como traficantes com quantidades menores do que brancos. O grau de escolaridade também gera distorções nas condenações - a tolerância é maior com os mais escolarizados.

"A quantidade vem sendo utilizada, lamentavelmente, como uma forma de discriminação social", apontou o ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor da descriminalização nesta terça-feira, 25.

A quantidade da substância é alvo de discordância entre os ministros. Magistrados como Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques defendem 25 gramas, mas podem estender para 40 gramas como parâmetro.