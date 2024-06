O POVO News: Tentativa de golpe na Bolívia; STF fixa que 40g de maconha diferenciam usuário de traficante

Programa traz todas as repercussões do assunto no Congresso Nacional

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute todas as informações sobre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceu nesta quarta-feira, 26, o parâmetro de 40g ou seis plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. Margem é definida no âmbito do julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. O programa traz ainda as últimas informações sobre uma tentativa de golpe militar na Bolívia.



Dentro desse assunto, o ministro Gilmar Mendes negou acusações de “invasão de competência” por parte da Corte, ao pautar e aprovar a descriminalização da maconha. Dentre os que alegaram ou insinuaram tal “interferência”, está o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que defendeu a discussão da pauta como de responsabilidade do Legislativo.

Mendes sustentou a aprovação pelo STF, afirmando que este tipo de decisão, por parte do Judiciário, possui precedentes em outras “cortes do mundo.”