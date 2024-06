STF forma maioria e aprova descriminalização da maconha para uso pessoal

Com o voto do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira, 25, para a aprovação da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Em seu voto, o magistrado afirmou que "nenhum usuário, de nenhuma droga, pode ser criminalizado".

“Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente, aquele que é um criminoso, não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito (...) O meu voto é clarissímo no sentido de que nenhum usuário, de nenhuma droga, pode ser criminalizado", disse Toffoli.

Votaram a favor a tese: Gilmar Mendes, o relator do caso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Rosa Weber, ministra aposentada.