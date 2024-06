O POVO News: Mato Grosso do Sul decreta estado de emergência em razão de incêndios no Pantanal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 24. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute o decreto de situação de emergência em cidades do Mato Grosso do Sul atingidas pelos incêndios no Pantanal.

Até esse domingo, 24, a área queimada neste ano no bioma chegou a 627 mil hectares, sendo 480 mil hectares em Mato Grosso do Sul e 148 mil, em Mato Grosso, segundo dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os números já superam o de 2020, quando houve recorde de devastação no bioma.

Outro tema desta edição é a elevação do nível do Guaíba, no Rio Grande do Sul. Entre a noite de domingo e madrugada de segunda, o lago subiu 24 centímetros. Situação fez a prefeitura emitir alerta de risco para inundações em áreas de risco.