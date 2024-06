Estado de emergência é decretado no Pantanal por incêndios

O Mato Grosso do Sul decretou, nesta segunda-feira (24), "Situação de Emergência" devido aos incêndios florestais "sem controle" no Pantanal. A medida, publicada no diário oficial e com validade de seis meses, permite a implantação mais rápida de novos meios para combater esses incêndios que os especialistas atribuem a uma seca extrema, mas também à ação humana, especialmente à expansão agrícola. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De 1º de janeiro a 23 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou 3.262 focos de incêndios no Pantanal, 33% a mais do que no mesmo período de 2020, que foi o pior ano.

Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as chamas atingiram 627 mil hectares no Pantanal desde janeiro. Vídeos que circularam nas redes sociais no fim de semana mostraram uma longa muralha de fogo iluminando a noite na selva, como imagem de fundo das festividades de São João na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Este ano, o Mato Grosso do Sul concentra 78% da área afetada pelos incêndios, ou seja, 480.775 hectares.