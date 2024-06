Cassino no Brasil? CCJ do Senado aprova PL para liberação; entenda

Aprovação aconteceu nesta quarta-feira, 19, e objetiva autorizar aprovar no Brasil jogos de azar, como jogo do bicho, e ainda cassino e bingo

Dispondo sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 19, um relatório sobre projeto de lei 2.234/2022, que autoriza funcionamento de bingos e cassinos e que libera jogos de azar, como o jogo do bicho. A decisão foi aprovada por 14 a 12 votos e deve ser remetida ao plenário da Casa.

O PL já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e, em consulta pública sobre o seu conteúdo, 169 participantes votaram positivamente no portal do Senado Federal, contra 105 que desaprovam a medida.

A aprovação sujeitaria os exploradores ou organizadores dos jogos a credenciamento e a fiscalização do Ministério da Economia, com a intervenção do poder público na atividade econômica de jogos e apostas por meio da formulação de medidas de funcionamento e organização no mercado.