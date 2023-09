Loterias pelo mundo: conheça as mais famosas e veja como funcionam

Conheça como as loterias ao redor do mundo funcionam e o maior prêmio já recebido Crédito: Alejandro Garay/Unsplash

A Associação Mundial de Loterias (World Lottery Association - WLA) já indica: “não existem duas loterias que funcionem exatamente da mesma maneira”. A prática é influenciada por variáveis como a legislação e fatores socioeconômicos, abrindo espaço para diferentes jogos pelo mundo. Nos Estados Unidos, aproximadamente metade da população afirma ter comprado um bilhete de loteria estadual em 2016. A pesquisa, realizada pela empresa Gallup, inclui 40% dos norte-americanos de baixa renda como parte dos compradores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No trabalho vencedor do 3º Prêmio Secap de Loterias, o autor Charles Henrique Correa apresenta o perfil do apostador brasileiro. Em média, há maior proporção de homens, brancos, entre 50 e 64 anos de idade, do meio urbano.

A pesquisa também indicou a Mega-Sena como a loteria preferida dos apostadores no Brasil, com quase 4 milhões na modalidade. Conheça a origem das loterias no mundo e os jogos disponíveis em diferentes países, dos Estados Unidos à Coreia do Sul. Loterias: origem dos jogos As loterias possuem uma longa presença na história da humanidade. De acordo com pesquisa realizada pelo professor do Departamento de Economia da Universidade de Bielefeld, Gerald Willmann, sua origem remonta a escritos sagrados para algumas religiões. No Antigo Testamento, Moisés distribuiu terras ao oeste do rio Jordão usando um formato que pode lembrar algo similar às loterias. “A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes”, registra o trecho bíblico. Willmann também indica que o Alcorão explicitamente proíbe jogos de azar e loterias, “deste modo reconhecendo sua existência”. Mas foi o Império Romano que desenvolveu o modelo mais próximo da loteria atual, com Augusto César. Em seguida, outro imperador, Nero, jogou milhares de bilhetes na direção do público, com prêmios que incluíam escravos, imóveis e navios.

A Itália do século XV também é lembrada na história da loteria por meio do jogo “bianca carta”. Nas regras, o jogador que encontrasse uma carta branca, entre os milhares de papéis desenhados, seria o vencedor. Loterias no Brasil A primeira loteria no Brasil, no ano de 1784, foi usada como forma de ajudar na construção da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica (atual Ouro Preto), em Minas Gerais. Para esse fim, uma licença régia foi concedida. Séculos depois, a estreia da Caixa Econômica Federal no cenário de loterias aconteceu em 1961, quando passou a deter o monopólio das Loterias Federais.

Maior prêmio do mundo O maior prêmio do mundo em uma loteria nacional aconteceu no estado da Califórnia, Estados Unidos. A quantia de US$ 2,05 bilhões (cerca de R$14 bilhões) foi recebida por um único ganhador, identificado como Edwin Castro. Castro adquiriu um bilhete da Powerball, loteria norte-americana, por US$2 (cerca de R$10), vendido no Joe's Service Center em Altadena, cidade californiana. Apesar da quantia, o ganhador optou por receber seus ganhos como uma quantia única reduzida de US$ 997,6 milhões. O dono do espaço, Joe Chahayed, também recebeu um prêmio de US$1 milhão (cerca de R$4,9 milhões) pela venda do bilhete vencedor.