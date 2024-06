Reitores do Ceará são contra PL do Aborto: 'retrocesso nos direitos das mulheres'

FACHADA da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) Crédito: AURÉLIO ALVES

Os reitores afirmam que, "além disso, em casos de aborto para semanas mais avançadas da gestação, abrem-se precedentes para que outras formas de violência se tornem impunes, como é o caso de crianças que sofrem violência, mantidas em cárcere privado ou daquelas que se encontram em situação de violência doméstica ou de estupro marital". O grupo de reitores cearenses considera o PL nº 19/2024 um "retrocesso" e se coloca contra à "condenação de vítimas, que antes, deveriam ser protegidas de quaisquer tipos de violência". A nota é assinada pelos os dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); da Universidade Estadual do Ceará (Uece); da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), da Universidade Regional do Cariri (Urca), da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA).