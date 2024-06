Manifestantes protestam contra PL do Aborto em Fortaleza

Centenas de pessoas estiveram no Centro de Fortaleza para protestar contra o Projeto de Lei do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Aborto legal já é permitido no Brasil em caso de estupro

Organizado por coletivos de mulheres, o protesto teve início na Praça do Ferreira às 8 horas da manhã deste sábado, 15, e seguiu caminho pelas ruas do Centro da cidade até a Praça do Carmo, quando houve a dispersão.

FORTALEZA, CEARÁ, 14-06-2024: Ato contra PL do aborto na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O projeto em questão, aprovado recentemente em regime de urgência para votação, é de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal (PL) do Rio de Janeiro, e conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pediu cautela sobre o tema após o impacto negativo perante à sociedade.

Drama das vítimas de violência sexual

E não foi preciso chegar à Praça do Ferreira para sentir o drama das mulheres que são vítimas de violência sexual no País.

“Eu fui estuprada quando tinha 18 anos”. A declaração é de Beatriz Nogueira (nome fictício), uber que fez o translado da equipe do O POVO até o local da manifestação. Ela conta que a abordagem para a realização do crime aconteceu na rua da própria casa, localizada nas proximidades da avenida José Bastos.

“Eu havia ido fazer a inscrição para uma universidade e quando estava chegando em casa, após comprar pão, por volta de 18h30min, fui abordada por um homem, que foi logo colocando uma faca na minha cintura e me abraçando como se fosse um namorado. Tinha um terreno baldio próximo e lá ele me estuprou. Só não me matou porque viu um carro da polícia passando na rua e correu”, relata.