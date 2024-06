O POVO News: Moraes censura matérias com acusações de ex-mulher de Lira

O episódio traz ainda todos os detalhes da aprovação do Novo Ensino Médio na Comissão de Educação do Senado

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 19. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio repercute decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a exclusão de dois vídeos e uma matéria jornalística que trazem acusações feitas por Jullyene Lins ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ela é ex-esposa do parlamentar e fez um relato de agressões.

Assista ao vivo:

Outro tema da edição é que a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que institui mudanças no Novo Ensino Médio. O projeto segue agora para análise do plenário da Casa Alta.

Ainda no campo da política, a senadora e ex-presidenciável Soraya Thronicke (Podemos-MS) viralizou nas redes por sua fala na tribuna do Senado nessa terça-feira. A parlamentar defendeu que a contadora de histórias e atriz Nyedja Gennari, que interpretou um feto sendo abortado no dia anterior, em uma audiência pública promovida pela oposição, encene um estupro.