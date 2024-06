Moraes ordena derrubada de vídeos e textos com acusações da ex de Arthur Lira

Após multar o X em R$ 700 mil pela manutenção de publicações que chamavam o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira de "estuprador", o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a derrubada de vídeos do jornal Folha de S.Paulo e do canal Mídia Ninja e também de textos do portal Terra e do Brasil de Fato, que versavam sobre acusações da ex-mulher do parlamentar.

Em decisão assinada nesta terça, 18, o ministro estendeu os efeitos de um despacho que, no último dia 13, determinou ao X a remoção de sete publicações na rede social sobre Lira.

A nova ordem atinge dois links do Youtube, links dos sites do Brasil de Fato e do Terra, além de outras dez publicações no X sobre o presidente da Câmara.