O POVO News: OAB aprova parecer contra 'PL do Aborto; dramatização no plenário irrita Pacheco

Edição também conta todos os detalhes da reunião do Lula com alas política e econômica do governo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 17. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio traz todas as atualizações sobre o projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou parecer contrário ao chamado "PL do Aborto". Ao mesmo tempo, uma encenação de um aborto em pleno plenário do Senado irritou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Assista ao vivo:

Outro tema da edição são as reuniões que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez com alas política e econômica do governo. No primeiro encontro, o chefe do Executivo brasileiro tratou sobre Congresso Nacional e pediu ao líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), que articulasse o fim da tramitação do PL do Aborto. A pauta do segundo encontro foi corte de gastos.

O anúncio do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a abertura de licitação para contratar uma empresa que vai auxiliar o órgão a combater a desinformação na internet também é assunto no O POVO News desta segunda.