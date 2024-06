No G7, Lula defende taxação de super-ricos e controle de IA

Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina; e o presidente francês, Emmanuel Macron, participam de uma sessão de trabalho sobre Inteligência Artificial (IA) durante a Cúpula do G7 Crédito: TIZIANA FABI / AFP

Falando a líderes do G7 reunidos na Itália nesta sexta-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a regulação da inteligência artificial e a criação de um imposto global para os super-ricos, como forma de combater desigualdades, além de fazer críticas a órgãos internacionais e à política migratória da União Europeia (UE). Lula participa do encontro na qualidade de representante do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo e cuja presidência rotativa é do Brasil em 2024. Já o G7 congrega as principais potências industriais do Ocidente: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, França, Canadá e Reino Unido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Já passou da hora de os super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos. Essa concentração excessiva de poder e renda representa um risco para a democracia."

Essa proposta já foi apresentada pelo Brasil no início deste ano, durante as reuniões ministeriais do G20, e foi endossada pela França e Alemanha. Na Europa até o sábado, quando termina a cúpula do G7, Lula terá ainda reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ele já se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o papa Francisco. Africanos mortos a caminho da Europa são "potencial desperdiçado" Lula, que tem a ambição de se projetar como líder do Sul Global, também fez um aceno à África ao ressaltar que os países africanos são "parceiros indispensáveis" no enfrentamento de desafios globais.

"Com seus 1,5 bilhão de habitantes e seu imenso e rico território, a África tem enormes possibilidades para o futuro", afirmou. O continente é um dos focos da cúpula do G7 na Itália, país que apresentou um plano de 5,5 bilhões de euros (R$ 31,7 bilhões) em investimentos para ajudar a controlar os fluxos migratórios. O governo da italiana Georgia Meloni foi eleito sob a promessa de conter a chegada à Itália de imigrantes que tentam chegar à Europa cruzando o Mar Mediterrâneo em barcos precários. Meloni restringiu as atividades dos navios de ajuda aos migrantes, proibindo-os de fazer mais de um resgate em cada saída para o mar e obrigando-os a desembarcarem em portos designados pelas autoridades, normalmente em locais longínquos. Foi nesse contexto que Lula lamentou as mortes de imigrantes africanos no Mediterrâneo – uma crítica velada não só à Itália, mas também à União Europeia, que cada vez mais tem se esforçado para conter esses fluxos. "A força criativa de sua juventude não pode ser desperdiçada cruzando o Saara para se afogar no Mediterrâneo. Buscar melhores condições de vida não pode ser uma sentença de morte", censurou o mandatário. Guerra em Gaza é "vingança", diz Lula Ao comentar a situação na Ucrânia e na Faixa de Gaza, Lula acusou as instituições de governança de "inoperância" perante conflitos e de perpetuarem "privilégios".

Mantendo-se fiel à linha de política externa do Itamaraty, que apregoa o multilateralismo, Lula é crítico à estrutura do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), principal fórum internacional para a contenção de conflitos, cujas deliberações têm sido travadas por bloqueios mútuos de Estados Unidos e Rússia, dois dos cinco membros permanentes com poder de veto, ao lado de China, França e Reino Unido. Segundo o brasileiro, Israel transformou "o legítimo direito de defesa [....] em direito de vingança". "Estamos diante da violação cotidiana do direito humanitário, que tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo mulheres e crianças." Em relação à Ucrânia, Lula voltou a insistir em uma negociação que envolva tanto Kiev quanto Moscou: "Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. Somente uma conferência internacional que seja reconhecida pelas partes, nos moldes da proposta de Brasil e China, viabilizará a paz."