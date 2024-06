'Já passou da hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos', diz Lula ao G7

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender a taxação de "super-ricos", durante discurso na Cúpula do G7, na Itália, nesta sexta-feira 14. Segundo texto divulgado pelo Palácio do Planalto, Lula afirmou que "já passou da hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos".

Na ocasião, o presidente brasileiro mencionou a proposta de "tributação internacional justa e progressiva" como uma bandeira do Brasil no G20, no contexto de "combate às desigualdades".

"Essa concentração excessiva de poder e renda representa um risco à democracia", disse Lula.