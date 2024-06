Kim Kataguiri diz que apoio de Bolsonaro não elegerá próximo prefeito de SP

Ele reafirma que as qualidades e as propostas do candidato é que elegerão o próximo gestor da capital paulista

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri (União), esteve presente no Congresso MBL Ceará, realizado na tarde deste sábado, 15. Em entrevista exclusiva ao O POVO, o deputado comentou sobre o apoio de Jair Bolsonaro (PL) a Ricardo Nunes (MDB) e frisou que a colaboração do ex-mandatário é relevante, contudo, o pleito paulista não é uma eleição de “cabo eleitoral”.

“O histórico que a gente tem, Erundina, por exemplo, venceu as eleições com o prefeito sendo contra ela, com o governador sendo contra ela, com o presidente sendo contra ela. A mesma coisa com o Haddad quando disputou sua primeira eleição, então não acho que vai ser um padrinho político de cima que vai eleger o próximo prefeito de São Paulo”, completa.

Ele reafirma que as qualidades e as propostas do candidato é que elegerão o próximo gestor da capital paulista.