O POVO News: PL do Aborto mobiliza protesto de mulheres pelo Brasil

Caso do homem suspeito de matar idoso com "voadora" também é tema da edição

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o traz todas as atualizações sobre o projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio. O tema motivou protesto de mulheres pelo Brasil.

Assista ao vivo:

Para falar sobre o chamado "PL do Aborto", O POVO News conversa com dusa parlamentares do Rio de Janeiro. Com opiniões diferentes sobre o tema, particiam a vereadora Monica Benício (Psol) e a deputada federal Chris Ronietto (PL).

A edição também repercute o caso de Tiago Gomes de Souza, preso suspeito de matar um idoso de 77 anos com uma 'voadora' no peito em Santos, no litoral de São Paulo. Ele se jogou no chão e chorou durante a reconstituição do crime feita pela Polícia Civil.