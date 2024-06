Direito ao aborto é retirado da declaração do G7 por oposição da Itália

O esboço da declaração final da cúpula do G7 que está sendo realizada na Itália não inclui nenhuma referência direta ao direito ao aborto, uma menção à qual a Itália, que detém a presidência temporária do grupo, se opôs, segundo o documento consultado pela AFP nesta sexta-feira (14).

Macron disse "lamentar" a posição italiana, enquanto Meloni o acusou de "fazer campanha utilizando um fórum valioso como o G7" antes do primeiro turno das eleições legislativas antecipadas francesas, em 30 de junho.

Durante as negociações entre as delegações do G7, a questão deu origem a um confronto de bastidores.

Quanto aos direitos das comunidades LGBTQIA+, o esboço do texto do G7 também é menos exaustivo do que o de 2023, embora expresse uma "profunda preocupação com a diminuição dos direitos das mulheres, meninas e pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo, especialmente em tempos de crise".

A disputa estourou abertamente nesta quinta-feira com um confronto entre Macron, que se reivindica como centrista, e a ultradireitista Meloni.

Questionado pela imprensa sobre a ausência da palavra "aborto", o presidente francês disse que "lamenta" ao mesmo tempo em que "respeita" uma política derivada da "eleição soberana" dos italianos.

"Não temos as mesmas opções. A França integrou este direito das mulheres ao aborto, a liberdade de dispor do seu corpo na sua Constituição", afirmou.