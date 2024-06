Guimarães diz estar "de bem" com Zé Airton, que responde: "Foi o Camilo que pediu"

Guimarães e Zé Airton, na manhã desta sexta-feira, 14, em evento do Ministério da Educação, com a presença do titular da pasta Camilo Santana (PT) Crédito: Reprodução/MEC

Lideranças petistas do Ceará, os deputados federais José Airton Cirilo e José Guimarães afirmam estar “de bem”, após diversas críticas e trocas de acusações ao longo dos anos. A “harmonia” foi citada por Guimarães, na manhã desta sexta-feira, 14, em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, que contou com a presença do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e de outros políticos cearenses, dentre eles o próprio Zé Airton. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante fala no púlpito, Guimarães agradecia às presenças na ocasião, quando foi interrompido por alguém que pediu um agradecimento a Airton. Guimarães respondeu: “Cadê o Zé Airton, está aqui também? Companheiro Zé Airton! É importante para vocês, nós estamos de bem, eu e o Zé Airton. Trabalhando juntos. Né, Zé Airton?”, disse o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados.

A fala provocou aplausos e risos do público. Com o chamado, Airton se encaminhou até Guimarães e complementou a fala do companheiro de partido, em tom de brincadeira, citando como responsável pela união, o ministro Camilo Santana. “Foi o Camilo que pediu, viu?”, disse. “Foi o Camilo que pediu, ‘tá bom. E o Camilo me fez outro pedido que vou resolver essa semana”, rebateu Guimarães, sem maiores detalhes. Zé Airton e Guimarães são grandes forças dentro do PT. Airton lidera o “Movimento PT Ceará e Fortaleza”, segundo maior em Fortaleza. Guimarães coordena as movimentações do Governo na Câmara, além de ser um articulador nas campanhas do interior do Ceará.