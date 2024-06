Campos Neto: 'Fiscal tem adicionado algum risco; desindexação do Orçamento seria muito boa'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta quinta-feira, 6, a desindexação do Orçamento. Segundo ele, o quadro fiscal tem adicionado algum risco ao cenário, elevando as expectativas de inflação que, ainda de acordo com ele, são uma preocupação da autoridade monetária.

"O fiscal tem adicionado algum risco. A desindexação do Orçamento seria muito boa", disse o presidente do BC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele participou na manhã desta quinta da abertura do MKBR 24, evento sobre mercado de capitais, organizado pela B3 e Anbima, com apoio do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.