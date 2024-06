TSE nega pedido de cassação do mandato de vereador do município de Cascavel

TSE nega pedido de cassação do mandato de vereador cearense Crédito: Divulgação/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, na última terça-feira, 11, o pedido de cassação de Francisco Erivan Bessa de Castro (PT), vereador pelo município de Cascavel (CE). A decisão confirma parecer do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que também se posicionou contra o pedido de cassação do diploma do vereador. O Recurso Contra a Emissão do Diploma (RCED) foi solicitado pela Diretório Municipal do PSD, partido pelo qual Erivan foi eleito em 2020, que solicitou a anulação do diploma do vereador alegando impedimento à sua capacidade eleitoral. A justificativa é que Castro não seria elegível ao cargo por ter sido expulso da agremiação em data posterior à ação de 2020. O partido argumentou que sua elegibilidade não poderia ser sustentada devido à sua expulsão da sigla para ao qual era filiado.