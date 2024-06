TSE confirma decisão do TRE-CE e rejeita cassação do deputado Sérgio Aguiar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e rejeitou por ação que pedia a cassação e inelegibilidade, por oito anos, do deputado estadual cearense Sérgio Aguiar (PDT) e cobrava sanções contra três prefeitos cearenses. A decisão no TSE foi unânime e ocorreu na última terça-feira, 11, rejeitando recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O parlamentar e os prefeitos foram acusados de abuso de poder político e econômico e conduta vedada. A ação alegava que os então prefeitos de Camocim (Maria Elizabete Magalhães), Barroquinha (Jaime Veras Silva Filho) e Martinópole (Francisco Ediberto de Souza) teriam agido no intuito de "transformar a publicidade institucional dos seus respectivos municípios em um explícito sistema de marketing pessoal" em favor do deputado na esteira das eleições de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A defesa dos acusados argumentou que referidas publicações em redes sociais relacionadas ao caso tinham caráter informativo e educativo, noticiando ocasiões de visita do parlamentar e identificando os presentes. Além disso, ressaltou a atuação do parlamentar nas cidades em questão.