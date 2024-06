O POVO News: após vitória da extrema direita, Macron dissolve Parlamento na França e antecipa eleições

Edição também abordará encontro de Lula com reitores de universidades e institutos federais, além de ato que pediu impeachment do presidente petista e de Moraes

O programa O POVO News inicia a semana com mais uma edição nesta segunda-feira, 10, com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. O programa repercute a dissolução do Parlamento da França anunciado nesse domingo, 9, pelo presidente Emmanuel Macron. Ele também convocou novas eleições legislativas para o fim deste mês de junho. A decisão ocorre após vitória da extrema direita local na votação que escolheu a nova formação do Parlamento Europeu.

Assista ao vivo:

A edição mostrará todos os detalhes dos dois grupos de extrema direita no Parlamento: Identidade e Democracia e Europeus Conservadores e Reformistas. Juntos, eles tinham 118 das 705 cadeiras no Parlamento Europeu, representando 16,7%. Agora, passaram para 131 das 720 cadeiras - total de 18,1%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na política nacional, um grupo de manifestantes bolsonaristas se reuniu na Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lulda da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.