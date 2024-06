Líder do Governo Lula confirma que será candidato à presidência nacional do PT

O deputado federal e líder do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Guimarães (PT-CE) confirmou ao O POVO que concorrerá ao cargo de presidente nacional do PT. A eleição que definirá a nova direção irá acontecer no início de 2025.

Guimarães disse que tem conversado com a atual presidente, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e quem estiver no comando futuramente deverá ser apto para encarar os desafios atuais do partido e reestruturar a sigla.

"Nós temos um problema interno que é a eleição nacional do PT. O PT vai eleger o novo presidente nacional no começo de 2025. E a novidade é que eu tô me colocando à disposição. É claro que um desejo desse tem que ser partilhado com todas as forças internas do PT, com a base, e essencialmente com o presidente Lula", disse na última sexta-feira, 7.