Presidente do TJCE considera críticas ao Judiciário necessárias, mas vê hoje "extremismo e ódio"

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Abelardo Benevides Crédito: J.P Oliveira/Ascom TJCE

Em meio à onda de ataques ao poder Judiciário brasileiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Abelardo Benevides, afirmou que a corte sempre considerou críticas “necessárias”, mas que o atual cenário “polarizado” brasileiro está permeado de “radicalismo” e comentários “exagerados”. “A crítica é necessária, se bem intencionada. Eu vejo nesse ambiente de polarização muito exagero, as pessoas não compreendem certas coisas, fazem cortes isolados. Críticas procedentes são bem-vindas, mas há muito exagero nesse ambiente. Estamos vivendo em um País com muito ódio, espero que a gente passe por isso”, afirmou o desembargador ao O POVO. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Benevides ainda disse que ataques e acusações contra o Judiciário sempre existiram, sendo eles “justos, injustos”. “Agora, algumas deles passam de todos os limites, a gente vê de um modo geral na sociedade esse radicalismo, esse extremismo, acho que não é saudável”, declarou.