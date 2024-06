O POVO News: Senado adia votação da 'taxa das blusinhas'

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 4. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz todos os detalhes do adiamento da votação no Senado sobre a proposta que retoma a taxação de compras internacionais de até US$ 50, conhecida como "taxa das blusinhas".

Outro tema é a decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou réu, nesta terça-feira, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) pelo crime de calúnia contra o ministro decano Gilmar Mendes.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode privatizar as praias brasileiras também é assunto do episódio. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai alterar a atual versão do texto. O tema está sendo discutido em comissão no Senado Federal.