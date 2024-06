Movimento articula projetos pelo Brasil para criar espaços para cuidado de crianças no Legislativo

PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: FABIO LIMA

Conforme explica a coordenadora de Articulação Política da rede A Ponte, Lauana Chantal, o PL intitulado “Espaços de Cuidado no Parlamento” se estende também "a qualquer pessoa que precise realizar atividades nas casas legislativas". "Essa Maré de PLs é destinada tanto para as parlamentares quanto para os cidadãos e cidadãs daquele município ou estado que estejam fazendo alguma atividade, alguma sessão, alguma audiência naquele tempo que estiver [nas casas legislativas]. Lá a sua criança vai poder estar sendo cuidada, monitorada, e com atividades dentro desse espaço", contou a representante ao O POVO. Até o último dia 24, a proposta alcançou 25 parlamentares e uma protocolação na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), além de outras quatro em câmaras municipais. No Ceará, o coletivo "Nossa Cara Mandata", representado pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), protocolou a proposta no Legislativo de Fortaleza.

De acordo com publicação nas redes sociais do mandato coletivo, "o espaço de cuidado é destinado para crianças filhas ou sob a guarda de parlamentares, servidores, cidadãs ou responsáveis". "O intuito é oferecer uma estrutura de apoio durante as sessões plenárias legislativas, com duração de uma hora antes e de uma hora depois das sessões", explica trecho do comunicado.

Veja quem aderiu ao PL “Espaços de Cuidado no Parlamento” Adriana Gerônimo (Psol), vereadora de Fortaleza, no Ceará

Luma Menezes (PDT), vereadora de Alagoinhas, na Bahia



Elisa de Oliveira Coelho Manoel (Cidadania), vereadora de Taubaté, em São Paulo

Rochelle Gutierrez Bazaga (PDT), vereadora de Uberaba, Minas Gerais

Livia Duarte (Psol), deputada estadual do Pará

LEIA TAMBÉM | 11 mulheres cearenses que marcam a política do Brasil Entenda como funciona a Maré de PLs, da rede A Ponte Segundo Lauana, a rede A Ponte escolhe assuntos de interesse público "com base em pesquisas científicas e legislações aprovadas anteriormente" e encaminha para especialistas que elaboram os textos que serão disponibilizados para mulheres parlamentares. O grupo de assessores é formado também por mulheres, que atuam em diferentes áreas como Economia, Direito, Ciências Sociais e Políticas e Administração. "Acreditamos fortemente que o conhecimento produzido na academia pode contribuir com o desenvolvimento de políticas mais assertivas, por isso utilizamos evidências e dados para elaborar diagnósticos e então traduzimos esse conhecimento na linguagem do jogo político institucional, criando uma ponte entre a academia e a política", pontua a coordenadora. Ela também explica que a "produção legislativa era um desafio para as parlamentares, principalmente as eleitas em municípios pequenos, que não dispunham de assessoria parlamentar".