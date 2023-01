No Uruguai, Lula defende maior presença de mulheres na política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje (25) a maior presença de mulheres na política. No último dia de viagem à Argentina e ao Uruguai, Lula recebeu uma homenagem da prefeitura de Montevidéu e disse que trabalhará para unificar novamente o pensamento da América Latina.

Lula recebeu da prefeita da capital uruguaia, Carolina Cosse, a medalha Más Verde, em reconhecimento aos esforços feitos pelas suas gestões em defesa do meio ambiente. Um dos principais quadros da Frente Ampla, partido de centro-esquerda que faz oposição ao governo de centro-direita do presidente Lacalle Pou, administra a cidade com paridade na equipe entre homens e mulheres. O presidente brasileiro elogiou a divisão de gêneros na política uruguaia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

“Visitar Montevidéu num momento em que uma mulher, engenheira, dirige esta cidade, é algo confortável porque, no meu partido, a gente tem paridade [de gênero] na direção do partido. Fiquei sabendo que aqui em Montevidéu também há paridade. Esse é um avanço extraordinário. É um sinal de que as mulheres não necessitam mais pedir licença para estar onde querem estar”, declarou Lula em discurso na praça em frente da prefeitura.

O presidente brasileiro também defendeu o fortalecimento do Mercosul e a união política da América Latina. “Faz apenas 20 dias que assumi a presidência do Brasil e uma das coisas que me fez voltar a ser presidente é que quero construir a unidade da América do Sul e fortalecer o Mercosul para que a gente possa voltar a ser um bloco muito forte e para melhorar a vida do povo”, acrescentou Lula.

Segundo Lula, o Brasil precisa usar o tamanho do país, da economia e do parque industrial para ser “mais generoso” com os países latino-americanos e tratar todas as nações da região com respeito. “O Brasil deve tratar com muito carinho da sua relação com os partidos, com os países amigos. Quando eu viajo a um país, não me preocupo quem é o presidente da República, se ele é de direta, de esquerda, de centro. A postura é tratar com respeito qualquer chefe do Estado da nossa querida América do Sul”, disse.

Pepe Mujica

Após a homenagem, Lula encontrou-se com o ex-presidente uruguaio, José Pepe Mujica e sua esposa, Lucia, que o receberam em sua chácara, próxima a Montevidéu. Embaixo de tendas instaladas no jardim da propriedade, os dois líderes conversaram por alguns minutos, acompanhado de assessores.

Em postagens nas redes sociais, Lula disse que a reunião tratou de “política, vida e América Latina”, com um vídeo que exibia um abraço entre os dois. O ex-presidente uruguaio também postou uma foto em que informou sobre o encontro “entre dois lutadores da nossa América Latina”.

Tags