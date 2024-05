Multidão de evangélicos toma ruas de São Paulo na Marcha para Jesus

Uma maré azul de centenas de milhares de fiéis evangélicos tomou nesta quinta-feira (30) as ruas de São Paulo na Marcha para Jesus, um evento com forte dimensão política, além do seu aspecto religioso.

Com os braços para o alto e olhos fechados, os participantes dançaram, cantaram e rezaram, vestindo camisetas azuis com o logotipo da 32ª edição da Marcha.

Uma grande bandeira de Israel foi levada pela multidão, um símbolo do forte apoio do movimento evangélico e ultraconservador do Brasil àquele país, em meio ao conflito com o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza.