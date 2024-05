Marcos do Val posta conversa com Bolsonaro após recuperar as redes sociais

Moraes suspendeu as redes do senador por estar sob investigação de tentativa de golpe de Estado. Onze meses após a medida, em 14 de maio de 2024, o ministro cancelou a suspensão

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), compartilhou nesta terça-feira, 28, em seu perfil do X (antigo Twitter) uma conversa com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

A postagem ocorre duas semanas após Do Val recuperar as redes sociais, que foram retiradas do senador por decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em junho de 2023. Moraes suspendeu as redes do senador por estar sob investigação de tentativa de golpe de Estado. Onze meses após a medida, em 14 de maio de 2024, o ministro cancelou a suspensão.

Na imagem, a primeira mensagem enviada por Bolsonaro diz: "MV, quis o destino você estar no Senado hoje". Em seguida, o ex-presidente fala que o senador "pode ser a pessoa que salvará o Brasil dessa catástrofe".