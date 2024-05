Câmara pagou R$ 52 mil a Eduardo Bolsonaro e outros deputados que foram aos EUA denunciar ‘censura’

A Câmara dos Deputados bancou viagem a Washington, nos Estados Unidos, feita por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros deputados federais, no início de maio. Os parlamentares participaram de audiência sobre o Brasil, na qual criticaram a suposta censura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Após o retorno, cinco dos oito deputados que foram a Washington pediram para que a Câmara reembolsasse os custos das viagens.

Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 8.692,11, valor equivalente à passagem aérea do trajeto de Guarulhos (SP) à capital americana, de classe econômica.