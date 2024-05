O POVO News: Entenda porque Lula avalia vetar taxação de compras de até US$ 50 da Shein e Shopee

Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo nesta quinta-feira, 23 Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 23. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição explica sobre a queda de braço travada com relação à taxação de compras internacionais até US$ 50, que vem sendo aplicada no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a "tendência" do Governo é vetar caso o Congresso derrube a isenção fiscal. Segundo o presidente, o assunto tem chance de ser negociado, mas sua visão é que não faria "sentido" taxar. As regras atuais do programa Remessa Conforme, lançado no ano passado, garantem que compras internacionais de até US$ 50 são isentas de imposto de importação.

Caso cobrado, o valor será de 60% do valor da compra e do frete. A mudança impacta diretamente em compras feitas em sites como Shein, AliExpress e Shopee. A taxação das compras internacionais foi incluída em um trecho do Programa Mobilidade Verde e Inovação, projeto que está sendo analisado na Câmara dos Deputados. No Rio Grande do Sul, por causa das chuvas, bairros voltaram a serem tomados por alagmentos. As ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, foram novamente alagados causando preocupação entre os moradores e complicando o trânsito na região. A previsão do tempo é de chuva forte e o frio segue no Estado. Na manhã, a temperatura deve ficar na casa dos 17,5°C, já à tarde 15,4°C e durante a noite 12°C.