Ex-deputado é atingido por touro em fazenda e fratura cinco costelas

Recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 22, o ex-deputado estadual José Maria Pimenta, que foi atingido na semana passada por touro, enquanto manejava animais em sua fazenda, na zona rural de Quixeramobim, cerca de 247 quilômetros de Fortaleza. Devido ao impacto, ele fraturou cinco costelas, a clavícula e sofreu leve perfuração no pulmão.

Ao O POVO, o agropecuarista ressaltou que está se recuperando. Ele explicou que o caso aconteceu porque o animal estava com ciúmes de uma vaca no cio que estava próxima no recinto. O "Touro estava acompanhado de uma vaca no cio. O ciúme da vaca fez ele ficar furioso e partir pra cima de mim", disse.