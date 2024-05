O POVO News: Nível do Guaíba pode baixar para 4 metros, apesar da chuva

Acompanhe as principais notícias desta terça-feira, 21 Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 21. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Apesar das chuvas que insistem em cair no Estado, o nível do Guaíba segue em queda e pode chegar a 4,04 metros, o que equivale ao menor nível desde 3 de maio. De acordo com os especialistas, o corpo hídrico pode baixar para 4 metros ainda nesta terça.

O relatório aponta que os afluentes ao Guaíba, como Taquari, Cai, Sinos e Jacuí, também apresentam queda. Além disso, não houve precipitações fortes nas últimas 24 horas. Mas as chuvas são aguardadas e podem chegar ao acumulado de 150 milimetros nos próximos cinco dias.



A edição traz ainda mais informações sobre a advogada Natália Cobalchini, de 27 anos, que foi encontrada morta após 20 dias soterrada, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A jovem advogada era especialista em Direito Previdenciário e cursava a pós-graduação na PUC-RS. A confirmação da morte de Natália causou comoção na cidade, que ainda contabiliza os prejuízos causados pela tragédia climática.

Com as chuvas, veio um novo risco: possível transmissão de leptospirose. O município gaúcho de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes no estado, registrou a primeira morte por leptospirose após as cheias. Por isso, o programa explica como é a transmissão e quais são os cuidados que a população deve ter. Na política, é assunto que a defesa de Jair Bolsonaro (PL) recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente e do general Walter Souza Braga Netto, candidato a vice-presidente em 2022.