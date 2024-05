Chuvas no RS: Lula, Lira e Pacheco se reúnem com Eduardo Leite para discutir ações

Em meio a um cenário de calamidade pública provocado pelas fortes chuvas no estado, desembarcaram no Rio Grande do Sul o presidente da república Lula (PT), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) e representantes do Executivo. Logo após, as autoridades se reuniram com o governador do RS, Eduardo Leite, em uma entrevista coletiva.

No encontro, foram ouvidos relatos de representantes do Exército, sobre as ações e balanços de resgate. Em seguida, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), alegou que a cidade precisa, de forma excepcional, de equipamentos, de suprimentos: água, alimentos. "Precisamos agora, urgentemente. Salvar vidas neste momento, depois, reconstruir. Não dá pra ser feito de forma tradicional! O Sistema Tradicional de Tragédias nunca funcionou", afirmou.



O governador Eduardo Leite falou na sequência, fazendo um balanço dos impactos das chuvas em diferentes áreas do estado e possíveis futuros impactos. Segundo a Defesa Civil gaúcha, foram mais de 300 municípios afetados.