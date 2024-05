O POVO News: nível do Guaíba sobe e Porto Alegre entra em estado de alerta

A semana começa com mais uma edição do programa O POVO News. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição desta segunda-feira, 13, traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O nível do rio Guaíba bateu a marca de 5 metros e deixa a capital Porto Alegre em alerta mais uma vez. As cheias são consequência do escoamento da água do interior do estado.

Com duas mortes confirmadas nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul chegou a 147 vítimas dos temporais e cheias que atingem o Estado desde o fim de abril. O boletim da Defesa Civil ainda contabiliza 127 desaparecidos e 806 feridos.

O número de pessoas fora de casa é de 617 mil. No total, 79,5 mil estão em abrigos e 538 mil estão desalojados (em casa de amigos e parentes).