Morre, aos 97 anos, Thereza Telles, mãe do ex-deputado João Alfredo

Thereza Telles, de 97 anos, morreu em Fortaleza devido a complicações de uma pneumonia. Ela era mãe do ex-deputado federal e atual superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), João Alfredo.

Na manhã deste domingo, 12, o filho lamentou a morte da mãe nas redes sociais por meio de um poema de Carlos Drummond de Andrade. No trecho, o autor destaca a eternidade da figura materna: "Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho".

"Hoje, pequenino como esse grão de milho, não tenho palavras. Só tristeza e saudade, amor e gratidão. Obrigado por tudo, minha mãe. Descanse em paz. Eternamente seu, J.A.", escreveu João Alfredo, expressando a dor da perda.