Amália Barros, deputada e vice do PL Mulher, morre aos 39 anos

Ela estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Deputada permanecia em estado grave e sob cuidados intensivos

Durante o período de internação, ela foi submetida a vários procedimentos médicos, incluindo a remoção do tumor. No sábado, dia 4, foi realizada uma nova intervenção, denominada "reabordagem cirúrgica", da qual a paciente saiu "estável, consciente e respirando espontaneamente".

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) morreu aos 39 anos, em São Paulo. A notícia foi compartilhada na madrugada deste domingo, 12, através das redes sociais da parlamentar, que ocupava o cargo de vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Amiga de Michelle Bolsonaro , Amália Barros também está na liderança do PL Mulher e foi lembrada pela ex-primeira-dama em encontro que ocorreu nesse sábado, em Aracaju, Sergipe.

Na terça-feira, dia 7, Amália passou por um procedimento de drenagem das vias biliares e, na sexta-feira, dia 10, por um procedimento adicional de radiointervenção. Conforme boletim médico do último sábado, dia 11, a deputada permanecia em estado grave e sob cuidados intensivos .

“Nossa deputada Amália Barros, nossa vice-presidente, foi fazer uma cirurgia do pâncreas e está em estado grave”, comentou Michelle no início do evento, mas disse crer “em um milagre muito grande na vida” da correligionária.

Aos 39 anos, Amália estava em seu primeiro mandato como deputada. Ela também é homenageada em uma lei, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que reconhece brasileiros com visão monocular como pessoas com deficiência.

A parlamentar perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos, após uma infecção por toxoplasmose. Ela passou por 15 cirurgias, mas em 2016 precisou remover o olho e passou a usar um globo ocular.

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, e alguns aliados lamentaram, nas redes sociais, o falecimento dela.

- Com muita dor informo o passamento da nossa amiga e irmã Deputada Federal Amália Barros de Mato Grosso.



- Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2024