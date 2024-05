Deputada Amália Barros, amiga de Michelle Bolsonaro, faz novo procedimento e segue em UTI

Sob os cuidados da cardiologista Ludhmila Hajjar, que foi cotada para a chefia do Ministério da Saúde pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de covid-19, e do cirurgião do aparelho digestivo Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, da Rede D’Or, Amália "segue evoluindo bem e se recuperando", segundo a equipe responsável pelo perfil da deputada nas redes sociais.

Em vídeos publicados também nas contas da parlamentar, o deputado Abilio Brunini (PL-MT) disse que Amália passou por alguns "procedimentos cirúrgicos bem difíceis", mas estava melhorando. Já o marido da deputada, Thiago Boava, agradeceu as orações e "mensagens de carinho" e disse que "algumas coisas acontecem e a gente não sabe porquê", mas que a mulher é "um milagre de Deus".

Amiga de Michelle Bolsonaro, Amália Barros também está na liderança do PL Mulher. No ano passado, em evento do braço feminino do partido na Paraíba, a deputada tirou a prótese ocular a pedido da ex-primeira-dama. Na ocasião, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que amava ver a deputada sem a prótese. Após a repercussão do episódio, Amália afirmou não ter se sentido constrangida. "A minha relação com a Michelle é uma relação de amizade, de intimidade. Tirar a minha prótese nunca vai me constranger", disse, à época.