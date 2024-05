PSDB Ceará se solidariza com Ciro após autorização para arrombar casa por dívida

No posicionamento da sigla, liderada no Ceará pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista , ainda é citada uma “perseguição” e “arbitrariedade” contra Ciro Gomes, enquanto “corruptos” estariam "soltos" no Brasil.

Após decisão da Justiça de São Paulo que determinou a penhora de bens e, caso necessário, o arrombamento em imóveis de Ciro Gomes (PDT), o PSDB Ceará publicou nota em defesa do ex-governador e ex-ministro. No texto, a sigla elenca a determinação como “absolutamente absurda e contrária aos princípios democráticos”.

A decisão da Justiça de São Paulo se deu em 30 de abril, em razão do não pagamento de uma dívida de cerca de R$ 31 mil de Ciro com o escritório de advocacia Fidalgo Advogados, que defendeu a editora Abril, em um processo movido e perdido por Ciro em 2018.

A ação ocorreu em razão de uma reportagem em que insinuava a existência de uma trama de extorsão contra empresários do Ceará, e destacava que um ex-tesoureiro do partido Pros, Niomar Calazans, implicava Ciro no caso. Na reportagem da revista Veja, Niomar afirmava que Ciro e o irmão, o senador Cid Gomes (PSB), haviam comprado o controle do partido no Ceará durante as eleições de 2014.

Ciro Gomes então, perdeu a ação e foi condenado a pagar os honorários advocatícios, isto é, remuneração dos advogados, dos representantes dos jornalistas. O ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza não pagou, o que causou a determinação da penhora.

Confira a nota na íntegra

O Partido da Social Democracia Brasileira expressa sua total indignação diante da situação de injustiça que o ex-ministro Ciro Gomes vem enfrentando judicialmente. A decisão da justiça de São Paulo, autorizando o uso da força policial para violar sua residência devido a uma alegada dívida de R$ 31 mil reais, é absolutamente absurda e contrária aos princípios democráticos.

É triste ver no nosso país corruptos soltos, enquanto temos uma pessoa digna, completamente devotada em mudar o Ceará e o Brasil para melhor sofrendo esse tipo de perseguição. Ciro Gomes acredita na política como um instrumento para transformar a sociedade, e é injusto vê-lo ser alvo de tamanha arbitrariedade. Reiteramos nossa solidariedade ao ex-ministro e sua família, neste momento de grande injustiça.

É inaceitável que um homem com a trajetória ilibada de Ciro Gomes, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Ceará e do Brasil, seja alvo de tamanha arbitrariedade. Reiteramos nossa solidariedade ao ex-ministro e sua família, neste momento de grande injustiça.

O Partido da Social Democracia Brasileira do Ceará se mantém firme em sua defesa dos direitos individuais e da democracia, repudiando veementemente qualquer ato que viole tais princípios.