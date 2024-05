O POVO News: RS tem previsão de chuvas e frio, em alerta para agravamento de cheia

Há alerta para agravamento da cheia e previsão de chuva e frio no fim de semana no Rio Grande do Sul Crédito: O POVO

O número de mortos em razão dos temporais subiu para 113, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil. O Rio Grande do Sul contabiliza quase 70 mil pessoas acolhidas temporariamente em abrigos, após serem forçadas a sair de suas residências devido às fortes chuvas que caem no estado desde 29 de abril.

Cerca de 337 mil pessoas estão desalojadas em todo o estado. O número de municípios gaúchos afetados pelos temporais chega a 435, o que representa 87,5% do total do estado. Ao todo, 17,6% população total do estado, ou 1,916 milhão de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelos eventos climáticos. A previsão do tempo indica novas chuvas devem atingir o estado a partir desta sexta-feira se estendendo até o domingo, 12. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta e apontou como “muito alta” a possibilidade de novas "ocorrências hidrológicas". É tema também o Ministério do Esporte ter enviado ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo o adiamento do futebol brasileiro em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas enchentes após fortes chuvas. A carta, enviada a Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, foi assinada por André Fufuca (PP-MA).