Chuvas no RS: Senado analisará PEC de 'orçamento de guerra'; entenda

Em meio à tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, foi apresentada proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê um “orçamento de guerra” para situações de calamidade. A PEC partiu do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), mas proposta semelhante já havia sido citada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD) e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Agora, deverá seguir para tramitação no Senado.

A proposta é da mesma natureza à aprovada durante a pandemia de Covid-19. Nela é autorizado um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender necessidades decorrentes de calamidade pública ambiental, regional ou local.

Essas despesas, segundo a PEC, deverão constar de programações orçamentárias específicas ou contar com marcadores que as indiquem. Além disso, precisam ser separadamente avaliadas na prestação de contas do Presidente da República e evidenciadas, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.