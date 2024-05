Quem é Cabo Sabino, ex-deputado condenado por liderar motim da PM

Ele se projetou como aliado de Capitão Wagner, na liderança da paralisação em 2012. Elegeu-se deputado federal pela oposição, aproximou-se do governo Camilo Santana, até ir para a postura radicalizada em 2020

O Conselho Permanente de Justiça Militar condenou o ex-policial militar Cabo Sabino a 9 anos e quatro meses de prisão, por liderança de motim no 18º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Antônio Bezerra, em fevereiro de 2020. Além de ex-integrante da PM, Sabino integrava a vida política, tendo sido deputado federal e candidato a vereador.

Cabo Sabino é natural de Quixadá, no Sertão Central cearense. Ele exerceu mandato de deputado federal de 2015a 2019. Elegeu-se pelo PR, atual PL. No mandato, chegou a presidir a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Em 2018, concorreu novamente a deputado federal, desta vez pelo Avante. Obteve 47.010 votos, mas não se reelegeu. No mesmo ano assumiu a presidência da sigla no Ceará e, depois, foi vice-presidente estadual do partido.